Avellino-Palermo, ora serve la svolta: la ricetta di Boscaglia per battere Braglia (Di domenica 7 febbraio 2021) Alla ricerca di una vittoria che manca dallo scorso 9 gennaio.Alle ore 15.00, allo Stadio “Partenio-Adriano Lombardi”, il Palermo sfiderà l’Avellino per la gara valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la quarta del girone di ritorno. Dopo l’inaspettata e deludente sconfitta contro la Virtus Francavilla e i pareggi contro Teramo, Potenza e Ternana, la compagine siciliana torna in campo con l’obiettivo di evitare un ennesimo passo falso.Un faccia a faccia contro la stessa formazione contro la quale la squadra di Roberto Boscaglia - lo scorso ottobre - ha rimediato la prima sconfitta stagionale tra le mura amiche del ‘Renzo Barbera’. “È cambiato un po' tutto rispetto alla gara d'andata, siamo cambiati noi e anche loro. Mi aspetto una squadra che sa quello che vuole, fisica ma anche tecnica. Uno scontro ... Leggi su mediagol (Di domenica 7 febbraio 2021) Alla ricerca di una vittoria che manca dallo scorso 9 gennaio.Alle ore 15.00, allo Stadio “Partenio-Adriano Lombardi”, ilsfiderà l’per la gara valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la quarta del girone di ritorno. Dopo l’inaspettata e deludente sconfitta contro la Virtus Francavilla e i pareggi contro Teramo, Potenza e Ternana, la compagine siciliana torna in campo con l’obiettivo di evitare un ennesimo passo falso.Un faccia a faccia contro la stessa formazione contro la quale la squadra di Roberto- lo scorso ottobre - ha rimediato la prima sconfitta stagionale tra le mura amiche del ‘Renzo Barbera’. “È cambiato un po' tutto rispetto alla gara d'andata, siamo cambiati noi e anche loro. Mi aspetto una squadra che sa quello che vuole, fisica ma anche tecnica. Uno scontro ...

