Avellino-Palermo 1-0 Silvestri decide il match con un gol da centrocampo Il video

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 7 febbraio 2021) L’nel pomeriggio ha battuto ilallo Stadio Partenio-Lombardi per 1-0. Una partita non bellissima, molto combattuta ed equilibrata, giocata sotto una pioggia torrenziale e un forte vento. La gara è stata decisa da un episodio, e che episodio. Al 5? del secondo tempo, dopo un batti e ribatti a, la palla è finita al difensore avellinese Luigiche ha spazzato di sinistro nella sua tre quarti campo. Palla destinata tra le braccia di Pelagotti che invece, calcola male la traiettoria, decisa anche dal vento e da un rimbalzo stranissimo sul manto sintetico del Partenio, viscido per la pioggia. La frittata è fatta. Il più classico dei gollonzi è servito. Ironia della sorte, Luigiè palermitano, tifoso del. Una beffa ancora più grande per ...