Avanti Palmeiras! Viaggio nell' anima tricolore dei campioni del Sudamerica

La Gazzetta dello Sport

Cervo, Marzo, Ragognetti e Simone: sono i cognomi dei quattro emigrati italiani, dipendenti delle Industrie Riunite Matarazzo, che nel 1914, a San Paolo del Brasile, fondano la Sociedade Esportiva ...Lo staff delsi è fidato di me. Oggi ho dimostrato di essere pronto per giocare qui', ha ...ha descritto la sconfitta dell'ultimo minuto come 'dolorosa' ma ha detto che 'devono andare' ...La semifinale fra Tigres e Palmeiras si disputerà il 7 febbraio. Ininfluente il gol di Kee-hee Kim in apertura: ci ha pensato il solito Gignac a portare avanti i suoi, fissando con una doppietta il 2- ...Il Palmeiras ha alzato la sua seconda Copa Libertadores battendo il Santos 1-0 nella finale del Maracaná, un duello che ha messo in evidenza una grande paura di perdere e poco ritmo, ma che ...