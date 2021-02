Australian Open: il tennis si ribella al Covid. Ecco perché il torneo è... a rischio (Di domenica 7 febbraio 2021) Alla fine, di riffa o di raffa, il circuito delle racchette riuscito ad arrivare alla prima grande tappa del 2021 . Con una fatica inenarrabile, infatti, gli organizzatori degli Australian Open hanno ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 7 febbraio 2021) Alla fine, di riffa o di raffa, il circuito delle racchette riuscito ad arrivare alla prima grande tappa del 2021 . Con una fatica inenarrabile, infatti, gli organizzatori deglihanno ...

Ubitennis : Australian Open, Steve Flink: “Djokovic è il favorito, ma Medvedev può vincere il suo primo Slam” - blab_live : #Pronostici #Tennis #AustralianOpen 2021: tabellone ostico per le nostre italiane! - ellepereffe : Odio gli Australian Open con tutto me stesso, perchè vorrei seguirli il più possibile ma non ci riesco mai. Poi agg… - im_jordanv : TRA POCO PIÙ DI 4 ORE, COMINCIA L'AUSTRALIAN OPEN ???? - TomTorrix : Che sogno questo febbraio 2021 Australian Open Mondiali di sci Mondiali di biathlon Nessun esame da dare -