Attentati e sequestri di persona a Torvaianica | rivelazioni ‘pesanti’ al processo | riconosciuta una pistola che legherebbe l’arma a uno degli imputati

(Di domenica 7 febbraio 2021) Unapuntata alla testa di una bambina di appena 12 anni. E i banditi che, incuranti del terrore nei suoi occhi, al tentativo di ribellione da parte dei cugini della piccola, sotto la minaccia delle armi li chiudono in una stanza per un’ora e mezza. Questo è uno dei punti focali ricostruiti nelche vede vittima il noto imprenditore pometino Fiorenzo D’Alessandri, che il 22 gennaio, insieme al figlio Simone, ha testimoniato raccontando ai giudici i particolari delle vicende che hanno tenuto per un lungo periodo la sua famiglia in un continuo stato d’ansia e pericolo. Tutto era iniziato con il ritrovamento di una busta contenente delle pallottole di arma da fuoco, subito consegnata ai carabinieri, nel giugno del 2013. Poi i fatti più eclatanti, che risalgono all’anno successivo: il 13 gennaio 2014 intorno alle 20:000 qualcuno gettò dal ...

Il Corriere della Città

