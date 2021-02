Atp Cup alla Russia, Sinner vince il “Great Ocean Road Open” (Di domenica 7 febbraio 2021) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – vince la Russia. Italtennis sconfitta nella finale dell’ATP Cup alla Rod Laver Arena di Melbourne. La seconda edizione della manifestazione va ai russi con Daniil Medvedev e Andrey Rublev che battono, rispettivamente, Matteo Berrettini e Fabio Fognini. Il numero 4 del mondo si è imposto sul romano (10) con il punteggio di 6-4, 6-2, mentre Rublev (8) ha battuto il tennista ligure (17) 6-1, 6-2. Nella notte italiana un’altra finale, questa volta tutta azzurra, vinta da Jannick Sinner. Il 19enne di Sesto Pusteria, quarto favorito del seeding, ha vinto il derby con il connazionale Stefano Travaglia aggiudicandosi il “Great Ocean Road Open”, uno dei due tornei Atp 250 (dotato di un montepremi di 382.575 dollari) che si ... Leggi su ildenaro (Di domenica 7 febbraio 2021) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) –la. Italtennis sconfitta nella finale dell’ATP CupRod Laver Arena di Melbourne. La seconda edizione della manifestazione va ai russi con Daniil Medvedev e Andrey Rublev che battono, rispettivamente, Matteo Berrettini e Fabio Fognini. Il numero 4 del mondo si è imposto sul romano (10) con il punteggio di 6-4, 6-2, mentre Rublev (8) ha battuto il tennista ligure (17) 6-1, 6-2. Nella notte italiana un’altra finale, questa volta tutta azzurra, vinta da Jannick. Il 19enne di Sesto Pusteria, quarto favorito del seeding, ha vinto il derby con il connazionale Stefano Travaglia aggiudicandosi il “”, uno dei due tornei Atp 250 (dotato di un montepremi di 382.575 dollari) che si ...

