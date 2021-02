Atletica, Alessia Trost si ferma a 1.90 a Padova. Bel balzo di Ottavia Cestonaro: 13.84, personale indoor (Di domenica 7 febbraio 2021) Alessia Trost ha saltato 1.90 metri, proprio come martedì scorso a Banska Bystrica. A Padova, l’azzurra ha poi fallito i tentativi a 1.94 in quella che era la sua terza gara stagioinale. La friulana, capace poche settimane fa di spingersi fino a 1.93, ha sì vinto la gara ma si trattativa di un meeting di categoria allieve. La rivedremo venerdì prossimo a Lodz (Polonia). Buon inizio di 2021 per Ottavia Cestonaro. La triplista debutta con 13.84 sempre a Padova: la sua miglior misura dopo l’operazione dello scorso marzo al ginocchio destro, primato personale indoor migliorato dopo quattro anni (13.57 nel 2017). Bravo Pietro Arese a Dortmund (Germania): 3:42.04 sui 1500 metri, personale migliorato di 4.4 secondi e standard per gli Europei ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021)ha saltato 1.90 metri, proprio come martedì scorso a Banska Bystrica. A, l’azzurra ha poi fallito i tentativi a 1.94 in quella che era la sua terza gara stagioinale. La friulana, capace poche settimane fa di spingersi fino a 1.93, ha sì vinto la gara ma si trattativa di un meeting di categoria allieve. La rivedremo venerdì prossimo a Lodz (Polonia). Buon inizio di 2021 per. La triplista debutta con 13.84 sempre a: la sua miglior misura dopo l’operazione dello scorso marzo al ginocchio destro, primatomigliorato dopo quattro anni (13.57 nel 2017). Bravo Pietro Arese a Dortmund (Germania): 3:42.04 sui 1500 metri,migliorato di 4.4 secondi e standard per gli Europei ...

