Atalanta, non mollare mai: stavolta la rimonta è regalata (Di domenica 7 febbraio 2021) Se togli il piede dall'acceleratore e vai in folle… ecco, è proprio un'Atalanta folle quella che si fa rimontare da 3-0 a 3-3. Perché non sa gestire il risultato, perché è stanca, perché qualche giocatore è insufficiente: succede, se giochi ogni tre giorni e ogni partita è decisiva verso un obiettivo e dovresti giocarla sempre al massimo, pensando (sperando) di vincere sempre. E non è semplice, perciò dopo lo spettacolo di San Siro col Milan resta solo una vittoria (con la Lazio in Coppa Italia), una sconfitta (sempre con la Lazio, in campionato) e due pareggi. Ma torniamo al punto di partenza, cioè che l'Atalanta se non è al massimo non riesce a vincere. È uno dei difetti (sono pochi, pochissimi, lo sappiamo) dell'Atalanta di mister Gasperini, che deve andare sempre a mille, altrimenti rischia anche di perdere.

