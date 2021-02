ATA su posti LSU, proroga fino al 31 agosto. Emendamento al decreto milleproroghe (Di domenica 7 febbraio 2021) Alla Camera sono stati presentati gli emendamenti al decreto milleproroghe: fra quelli rimasti in vita e quindi non bocciati dalla commissione, c’è quello relativo alla proroga fino al 31 agosto delle supplenze personale ATA, sui posti ex LSU. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 7 febbraio 2021) Alla Camera sono stati presentati gli emendamenti al: fra quelli rimasti in vita e quindi non bocciati dalla commissione, c’è quello relativo allaal 31delle supplenze personale ATA, suiex LSU. L'articolo .

PacificoTweet : Milleproroghe: contratti Covid fino al 30 giugno, ATA su posti ex LSU fino al 31 agosto, mobilità docenti straordin… - orizzontescuola : ATA su posti LSU, proroga fino al 31 agosto. Emendamento al decreto milleproroghe - Jardinlesmots : @MTravanut Nemmeno per idea,semmai la pluridiversita' delle opinioni quando il posto é già deciso per le facce come… - CGILModena : RT @FilcamsER: Giovedì 4 febbraio ore 15:30 presidio davanti al Ministero dell’Istruzione, organizzato da CGIL, FLC CGIL e FILCAMS CGIL L'… - FilcamsER : Giovedì 4 febbraio ore 15:30 presidio davanti al Ministero dell’Istruzione, organizzato da CGIL, FLC CGIL e FILCAMS… -