Ascolti TV | Sabato 6 febbraio 2021 C’è Posta per Te inarrestabile 29 2% | Affari Tuoi chiude al 15 8%

(Di domenica 7 febbraio 2021) Claudio Amendola e Maria De Filippi Nella serata di ieri,, su Rai1(Viva gli Sposi!) ha conquistato 4.125.000 spettatori pari al 15.8% di share. Su Canale 5 C’èper Te ha raccolto davanti al video 6.132.000 spettatori pari al 29.2% di share. Su Rai2 F.B.I è stato seguito da 1.246.000 spettatori (4.7%), Blue Bloods da 1.216.000 spettatori (4.8%) e Instinct da .000 spettatori (%). Su Italia 1 Cattivissimo Me 2 ha intrattenuto 1.447.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 L’Ultimo Bacio ha raccolto davanti al video 1.254.000 spettatori pari ad uno share del 5.3%. Su Rete4 Non c’è due senza quattro totalizza un a.m. di 933.000 spettatori con il 3.9% di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 667.000 spettatori con uno share del 3.1%. Su ...

mapivi63 : RT @fabiofabbretti: Il sabato sera è senza storia: #CePostaPerTe vola oltre i 6,1 milioni di spettatori (29.2% di share). #AffariTuoi chiud… - annatomasi1 : RT @fabiofabbretti: Il sabato sera è senza storia: #CePostaPerTe vola oltre i 6,1 milioni di spettatori (29.2% di share). #AffariTuoi chiud… - GiusCandela : RT @fabiofabbretti: Il sabato sera è senza storia: #CePostaPerTe vola oltre i 6,1 milioni di spettatori (29.2% di share). #AffariTuoi chiud… - bdu_tv : RT @fabiofabbretti: Il sabato sera è senza storia: #CePostaPerTe vola oltre i 6,1 milioni di spettatori (29.2% di share). #AffariTuoi chiud… - fabiofabbretti : Il sabato sera è senza storia: #CePostaPerTe vola oltre i 6,1 milioni di spettatori (29.2% di share). #AffariTuoi c… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Sabato

Tv6 febbraio 2021 , vediamo chi si è aggiudicato la gara deglitelevisivi. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive ...Tra l'altro quest'anno, la programmazione per i cinque giorni tradizionali dal martedì al, ...Ma a chi interessano cinque mesi di trash da accumulare per poi versare nei cassonetti? Gli...Ascolti tv 6 febbraio: chi ha vinto la gara di share ieri sera? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata di ieri sabato 6 febbraio.C’è posta per te contro l’ultima puntata di Affari Tuoi: ascolti del 6 febbraio Sabato è andata in onda l’ultima sfida tra C’è posta per te e Affari Tuoi ...