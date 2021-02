Ascolti Tv sabato 6 febbraio 2021 C’è Posta per Te, Affari Tuoi, L’ultimo Bacio (Di domenica 7 febbraio 2021) Ascolti Tv sabato 6 febbraio Prima serata C’è Posta per Te milioni e% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Affari Tuoi Viva gli sposi (dalle 20:40) milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln FBI 2×17 1a Tv milioni e %Blue Bloods 10×08 1a Tv milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Cattivissimo Me 2milioni e % 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % L’ultimo Bacio milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Non c’è due senza quattro mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti L’omicidio Varani mila e % Eden mila e% L’ultima ricchezza mila e % N.B.: articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10; una volta inseriti i programmi ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 7 febbraio 2021)TvPrima serata C’èper Te milioni e% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mlnViva gli sposi (dalle 20:40) milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln FBI 2×17 1a Tv milioni e %Blue Bloods 10×08 1a Tv milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Cattivissimo Me 2milioni e % 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti %milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Non c’è due senza quattro mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti L’omicidio Varani mila e % Eden mila e% L’ultima ricchezza mila e % N.B.: articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10; una volta inseriti i programmi ...

Teresa75641417 : @Delena46169552 Ehhh però mi fa salire il sangue al cervello se la prendesse con quelli che contano negli ascolti c… - antoniogenna : TV USA Giorno per giorno Flash #2586 — Ascolti da domenica 31 gennaio a sabato 6 febbraio 2021: stabile su ottimi v… - zazoomblog : Ascolti tv sabato 6 febbraio: Affari Tuoi C’è Posta per te L’ultimo bacio - #Ascolti #sabato #febbraio: #Affari - calabi__yau : é normale che di sabato sera a mezzanotte io ascolti Battisti nel letto, oppure no? chiedo - deborapaola74 : @TuppenceB2 Il sabato nn fanno niente di proposito altrimenti la De Filippi come lo fa il record di ascolti? -