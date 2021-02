Ascolti TV di sabato 6 febbraio: vince C'è posta per te, Affari tuoi chiude in calo (Di domenica 7 febbraio 2021) L'ultimo atto del confronto tra Maria De Filippi e Carlo Conti, si chiude ancora una volta con la vittoria di Queen Mary e del suo C'è posta per te che, nonostante un leggero calo, resta sempre oltre i 6 milioni di telespettatori, oltre 2 milioni in più di Affari tuoi (Viva gli sposi!) . È quanto certificano i dati auditel di sabato 6 febbraio che vedono il programma di Canale 5, primeggiare per la quinta serata su cinque, nei confronti del programma di Rai 1, giunto alla sua settima ed ultima puntata di questa edizione speciale, riservata alle coppie in procinto di sposarsi. C'è posta per te supera ancora i 6 milioni di telespettatori La quinta puntata di questa stagione di C'è posta per te, con ospiti Ciro Immobile e sua ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 7 febbraio 2021) L'ultimo atto del confronto tra Maria De Filippi e Carlo Conti, siancora una volta con la vittoria di Queen Mary e del suo C'èper te che, nonostante un leggero, resta sempre oltre i 6 milioni di telespettatori, oltre 2 milioni in più di(Viva gli sposi!) . È quanto certificano i dati auditel diche vedono il programma di Canale 5, primeggiare per la quinta serata su cinque, nei confronti del programma di Rai 1, giunto alla sua settima ed ultima puntata di questa edizione speciale, riservata alle coppie in procinto di sposarsi. C'èper te supera ancora i 6 milioni di telespettatori La quinta puntata di questa stagione di C'èper te, con ospiti Ciro Immobile e sua ...

