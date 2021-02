Arte: è morto Gino Masciarelli, suo l'Omaggio al Calciatore simbolo dei Mondiali Italia '90 (Di domenica 7 febbraio 2021) Milano, 7 feb. - (Adnkronos) - L'artista abruzzese Gino Masciarelli, scultore di fama internazionale impostosi al grande pubblico per la statua "Omaggio al Calciatore", simbolo dei Mondiali di Italia '90, esposta allo stadio 'Meazza' di Milano, è morto, improvvisamente a Milano, venerdì 5 febbraio, a Cesano Maderno, in provincia di Monza e della Brianza. Con la sua opera astratta si è distinto quale interprete di uno stile originale, derivante da una profonda riflessione sui valori primari dell'Arte contemporanea, legando la propria iconografia a segni ancestrali e archetipici immediatamente riconoscibili. Ha dedicato grande attenzione al mondo dell'infanzia e della natura. Prima di lavorare principalmente con il metallo, tra il 1965 e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Milano, 7 feb. - (Adnkronos) - L'artista abruzzese, scultore di fama internazionale impostosi al grande pubblico per la statua "al",deidi'90, esposta allo stadio 'Meazza' di Milano, è, improvvisamente a Milano, venerdì 5 febbraio, a Cesano Maderno, in provincia di Monza e della Brianza. Con la sua opera astratta si è distinto quale interprete di uno stile originale, derivante da una profonda riflessione sui valori primari dell'contemporanea, legando la propria iconografia a segni ancestrali e archetipici immediatamente riconoscibili. Ha dedicato grande attenzione al mondo dell'infanzia e della natura. Prima di lavorare principalmente con il metallo, tra il 1965 e ...

