Antonella Elia parla del tumore: "Ho sentito di dovermi nascondere" (Di domenica 7 febbraio 2021) Sotto accusa per aver offeso Samantha De Grenet nella casa del Grande Fratello Vip Antonella Elia si è messa a nudo a Verissimo dove è tornata a parlare del tumore avuto. L'atteggiamento sostenuto con Samantha, anche lei uscita da poco da un periodo di malattia, non è piaciuto al pubblico per questo Antonella ha tentato di giustificarsi rivelando d'aver avuto un percorso patologico molto simile a quello della gieffina. Antonella ha spiegato che quando ha scoperto d'essere malata ha affrontato il tutto con discrezione e per un periodo si è anche vergognata anche del suo corpo, evitando rapporti intimi. Non è stato facile ma grazie alla prevenzione è riuscita a guarire: "Dopo il quadrante, è stato trovato un carcinoma in situ. A dicembre ho fatto il controllo del quarto anno ed è ...

