Antonella Elia e il tumore al seno: "La prevenzione mi ha salvato la vita" (Di domenica 7 febbraio 2021) Antonella Elia torna in tv per parlare del tumore al seno che l'ha colpita nel 2016 per mandare un messaggio di fiducia e coraggio alle donne: "Tutto è iniziato dalla prevenzione, non volevo fare le mammografie ma la mia ginecologa ha insistito e da lì sono arrivata all'operazione al seno sinistro", spiega la showgirl, ospite di "Verissimo", dove ha parlato della sua malattia per la prima volta, solo poche settimane fa, in seguito a una lite con Samantha De Grenet al "Grande Fratello Vip", di cui è opinionista. In molti hanno dubitato della sua sincerità, molti haters ma persino una sua amica: "Mi sono sentita alla gogna, orribilmente ferita da questo pensare che io potessi usare la malattia per prevalere in uno squallido litigio televisivo".

