Anticipazioni Domenica In puntata 7 febbraio 2021: ecco chi sono gli ospiti di oggi

Anticipazioni Domenica In puntata 7 febbraio 2021, nuovo appuntamento con il salotto della Domenica pomeriggio condotto da Mara Venier. L'appuntamento è per il primo pomeriggio di oggi su Rai 1, in diretta come sempre dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. 

Anticipazioni Domenica In puntata 7 febbraio 2021: chi sono gli ospiti di oggi

Tanti come sempre gli ospiti che entreranno e si racconteranno nel salotto televisivo di Mara Venier. Si parte con Giorgio Panariello e Marco Giallini, che da giovedì 11 febbraio saranno i protagonisti del nuovo show "Lui è peggio di me", in onda su Rai 3.

