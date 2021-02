Anche il Liverpool e Alisson pagano l’aberrazione della costruzione da dietro (Di domenica 7 febbraio 2021) È una aberrazione. È complesso trovare un altro termine per l’ostinazione nei confronti della ormai famigerata costruzione da dietro. Un assurdo calcistico che però va di moda e quindi nessuno lo mette in discussione. Oggi è costata due gol e la partita al Liverpool che stava pareggiando 1-1 col MAnchester City e ha finito per essere travolto 1-4 per un ideale cambio di consegne. In piccolo, ieri sera è costata la partita Anche al Napoli contro il Genoa. La squadra di Guardiola ha meritato il successo, ha Anche sbagliato un rigore sullo 0-0 con Gundogan. Ma sull’1-1 per ben due volte consecutive sono stati gli errori del portiere Alisson in costruzione a regalare altrettanti gol al City che adesso è sempre più solo in testa alla ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 7 febbraio 2021) È una aberrazione. È complesso trovare un altro termine per l’ostinazione nei confrontiormai famigeratada. Un assurdo calcistico che però va di moda e quindi nessuno lo mette in discussione. Oggi è costata due gol e la partita alche stava pareggiando 1-1 col Mster City e ha finito per essere travolto 1-4 per un ideale cambio di consegne. In piccolo, ieri sera è costata la partitaal Napoli contro il Genoa. La squadra di Guardiola ha meritato il successo, hasbagliato un rigore sullo 0-0 con Gundogan. Ma sull’1-1 per ben due volte consecutive sono stati gli errori del portiereina regalare altrettanti gol al City che adesso è sempre più solo in testa alla ...

