Amazon, storico voto sindacale in Alabama. L’azienda cerca di dissuadere i dipendenti. Petizione di Amnesty International a sostegno (Di domenica 7 febbraio 2021) Lunedì 8 febbraio sarà una giornata speciale per i lavoratori statunitensi di Amazon. Tra i quasi 6mila addetti del nuovo stabilimento del gruppo a Bessemer in Alabama inizierà il voto per la costituzione di una rappresentanza sindacale. Si tratterebbe dalla prima negli Stati Uniti nella storia del gruppo. Il conteggio delle schede, inviate via e-mail, è previsto per il 30 marzo 2021. Il colosso di Jeff Bezos, che ha chiuso il 2020 con un boom dei ricavi (+ 36% a 386 miliardi di dollari, incrementando di 70 miliardi di dollari il patrimonio del fondatore), vede come fumo negli occhi qualsiasi forma di organizzazione tra lavoratori. In queste settimane ha fatto ricorso a diversi espedienti per boicottare la votazione. Al punto che Amnesty International ha avviato una raccolta firme a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Lunedì 8 febbraio sarà una giornata speciale per i lavoratori statunitensi di. Tra i quasi 6mila addetti del nuovo stabilimento del gruppo a Bessemer ininizierà ilper la costituzione di una rappresentanza. Si tratterebbe dalla prima negli Stati Uniti nella storia del gruppo. Il conteggio delle schede, inviate via e-mail, è previsto per il 30 marzo 2021. Il colosso di Jeff Bezos, che ha chiuso il 2020 con un boom dei ricavi (+ 36% a 386 miliardi di dollari, incrementando di 70 miliardi di dollari il patrimonio del fondatore), vede come fumo negli occhi qualsiasi forma di organizzazione tra lavoratori. In queste settimane ha fatto ricorso a diversi espedienti per boicottare la votazione. Al punto cheha avviato una raccolta firme a ...

