Altro che diplomazia, è il solito Erdogan (contro Usa e piazza) (Di domenica 7 febbraio 2021) Mentre gli studenti di Bo?aziçi che protestano a Istanbul rischiano lo “schema Gezi Park”, con arresti e deportazioni in atto, è durata poco la svolta pro Usa di Erdogan: dall’annunciata nuova era dei rapporti Usa-Turchia, alle solite accuse a Washington per il golpe 2016. Insomma, si pensava fosse vera diplomazia, invece è di nuovo il solito Erdogan con la precisazione giunta da oltreoceano: “Gli Stati Uniti non hanno avuto alcun coinvolgimento nel tentativo di colpo di stato del 2016 in Turchia e lo hanno prontamente condannato”, recita una nota ufficiale americana per smentire le nuove accuse. “Queste osservazioni infondate sulla responsabilità degli Stati Uniti per gli eventi in Turchia non sono coerenti con lo status della Turchia come alleato della NATO e partner strategico degli Stati Uniti”. NIENTE NUOVO ... Leggi su formiche (Di domenica 7 febbraio 2021) Mentre gli studenti di Bo?aziçi che protestano a Istanbul rischiano lo “schema Gezi Park”, con arresti e deportazioni in atto, è durata poco la svolta pro Usa di: dall’annunciata nuova era dei rapporti Usa-Turchia, alle solite accuse a Washington per il golpe 2016. Insomma, si pensava fosse vera, invece è di nuovo ilcon la precisazione giunta da oltreoceano: “Gli Stati Uniti non hanno avuto alcun coinvolgimento nel tentativo di colpo di stato del 2016 in Turchia e lo hanno prontamente condannato”, recita una nota ufficiale americana per smentire le nuove accuse. “Queste osservazioni infondate sulla responsabilità degli Stati Uniti per gli eventi in Turchia non sono coerenti con lo status della Turchia come alleato della NATO e partner strategico degli Stati Uniti”. NIENTE NUOVO ...

juventusfc : Si segnala alla Vostra attenzione che @Cristiano ha partecipato attivamente a 84 gol da quando gioca in Serie A (68… - welikeduel : 'Il mio punto di osservazione è cambiato totalmente. Ho sempre pensato che se si ammala uno, si ammala uno. No, è l… - ZZiliani : Non è tanto il rigore non dato (non è certo una novità), ma che in tv i telecronisti non dicano una parola in tempo… - andrwcox : HO SCOPERTO COME FARE LO SCREEN DI UNA FOTO CHE TI MANDANO SU INSTA SENZA CHE L’ALTRO/A LO SAPPIA - Valessiabi : RT @wild_click: Sono sconvolto, sto piangendo! Sei anni fa ci ha consegnato il nostro ex cucciolo, ora adulto. Ho mantenuto il suo contatto… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Ufficiale Ubuntu 20.04.2 LTS con il kernel Linux 5.8

Download - Upgrade Se sul vostro sistema avete già installato Ubuntu 20.04.x LTS per aggiornare non dovete far altro che aprire il gestore aggiornamenti. Se invece volete procedere con un'...

Draghi, Piller: 'Finalmente qualcuno che mette a posto l'Italia'

...contrari alla politica di Draghi presidente della Banca Centrale Europea e lo accusavano di aver tolto tutti gli interessi ai risparmiatori - ha spiegato - dall'altro lato certamente è un nome che ...

Claudio Ranieri: “Non siamo stati determinati, altro che Europa” DerbyDerbyDerby Governo Draghi, le mosse della Lega e del M5S per strizzare l’occhio all’Ue

La svolta della Lega, l’ingresso del salvinismo nell’ipotesi governo Draghi, ormai assai più di un’ipotesi, è speculare a quella del grillismo e di M5S.

Rap, rifiuti, tangenti: “Contratti non rispettati e chat bollenti”

PALERMO – Contratti non rispettati o ratificati ex post e una chat bollente fra il coordinatore tecnico della discarica di Bellolampo e l’imprenditrice che lavorava sfruttando la ciclica emergenza rif ...

Download - Upgrade Se sul vostro sistema avete già installato Ubuntu 20.04.x LTS per aggiornare non dovete faraprire il gestore aggiornamenti. Se invece volete procedere con un'......contrari alla politica di Draghi presidente della Banca Centrale Europea e lo accusavano di aver tolto tutti gli interessi ai risparmiatori - ha spiegato - dall'lato certamente è un nome...La svolta della Lega, l’ingresso del salvinismo nell’ipotesi governo Draghi, ormai assai più di un’ipotesi, è speculare a quella del grillismo e di M5S.PALERMO – Contratti non rispettati o ratificati ex post e una chat bollente fra il coordinatore tecnico della discarica di Bellolampo e l’imprenditrice che lavorava sfruttando la ciclica emergenza rif ...