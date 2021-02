Altri 8 decessi nelle Marche per il Covid, tra questi un uomo di 50 anni: 2050 le vittime dall'inizio della pandemia / La progressione del ... (Di domenica 7 febbraio 2021) ANCONA - Altri decessi: il Covid continua a fare vittime nelle Marche. I morti di oggi - domenica 7 febbraio - dovuti al virus sono 8 tutti con patologie pregresse, sette uomini (tra questi anche un ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 7 febbraio 2021) ANCONA -: ilcontinua a fare. I morti di oggi - domenica 7 febbraio - dovuti al virus sono 8 tutti con patologie pregresse, sette uomini (traanche un ...

Telebari : Covid, altri 8 decessi e 765 casi in Puglia su 8.751 test: 332 nel Barese - #Bari #Notizie - ProvinciadiRE : Altri 3 decessi in provincia di Forlì-Cesena (donne di 91, 94 e 95 anni) e 1 a Piacenza (uomo di 93 anni). Nessun d… - ProvinciadiRE : Purtroppo in @RegioneER altri 25 decessi (tot. 9.837): oltre ai 4 nel Reggiano, 6 a Parma (3 donne tra 83 e 93 anni… - PicenoTime : Regione Marche, registrati altri 8 decessi. Una vittima nella provincia di Ascoli Piceno - askanews_ita : Altri 11.641 nuovi casi e 270 decessi #COVID19 -