Altri 270 morti per il Covid | ma come al solito di dati della domenica sono sottostimati

Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: CORONAVIRUS: 11.641 nuovi contagi (206.789 tamponi) e altri 270 morti - CMorosiere : RT @MediasetTgcom24: CORONAVIRUS: 11.641 nuovi contagi (206.789 tamponi) e altri 270 morti - Elix98754067 : RT @dukana2: #Covid19??11.641 nuovi casi in 24 ore con 206.789??Altri 270 morti??#TornateLiberi con #Zangrillo #Renzi #Draghi #Salvini #Mel… - globalistIT : - dukana2 : #Covid19??11.641 nuovi casi in 24 ore con 206.789??Altri 270 morti??#TornateLiberi con #Zangrillo #Renzi #Draghi… -

Ultime Notizie dalla rete : Altri 270

Secondo il bollettino aggiornato del ministero della Salute, i morti sono, per un totale di 90.273 decessi da inizio pandemia. I dimessi e i guariti sono 11.380 mentre calano i ricoveri ( - 142) ...Le vittime, secondo il monitoraggio, sono statenelle ultime 24 ore, in calo rispetto alle 385 registrate ieri. Migliora la situazione degli ospedali . Rispetto a sabato ci sono 142 persone in ...Dati da soppesare se si considera che nei weekend i tamponi effettuati sono sempre minori (quasi 80mila in meno rispetto a ieri e a venerdì). Nelle ultime 24 ore l'Italia ha regi ...I nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 11.641 (ieri se ne erano registrari 13.442) su un totale di 206.789 test effettuati, sommando gli antigenici e i molecolari. N ...