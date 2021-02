Alla Lazio basta Immobile: 1-0 al Cagliari, raggiunta la Roma al quarto posto (Di lunedì 8 febbraio 2021) Vittoria e quarto posto. La Lazio batte 1-0 il Cagliari e sale a quota 40, raggiungendo la Roma in zona Champions. Per il Cagliari, inchiodato al terzultimo posto, è invece la 14ª partita consecutiva senza successi. Correa scelto per affiancare Immobile nel classico 3-5-2 di Inzaghi. Sulle corsie Lazzari e Marusic, in difesa spazio a Musacchio. Di Francesco lancia subito il neoarrivato Rugani fra i tre della difesa. Joao Pedro e Pavoletti le punte, Marin e Nainggolan a suggerire. Rossoblù accorti, la Lazio detta il ritmo ma non trova gli spazi. Curiosamente i biancocelesti si procurano un paio di chances (non sfruttate) in contropiede su errori in uscita dei sardi.Gara piatta, che registra la prima vera occasione nei pressi della ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 8 febbraio 2021) Vittoria e. Labatte 1-0 ile sale a quota 40, raggiungendo lain zona Champions. Per il, inchiodato al terzultimo, è invece la 14ª partita consecutiva senza successi. Correa scelto per affiancarenel classico 3-5-2 di Inzaghi. Sulle corsie Lazzari e Marusic, in difesa spazio a Musacchio. Di Francesco lancia subito il neoarrivato Rugani fra i tre della difesa. Joao Pedro e Pavoletti le punte, Marin e Nainggolan a suggerire. Rossoblù accorti, ladetta il ritmo ma non trova gli spazi. Curiosamente i biancocelesti si procurano un paio di chances (non sfruttate) in contropiede su errori in uscita dei sardi.Gara piatta, che registra la prima vera occasione nei pressi della ...

