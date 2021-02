Alessio vuole ripercorrere il “Giro d’Italia”: l’ultimo tornante è fatale! (Di domenica 7 febbraio 2021) Un ciclista è deceduto nel Veneto mentre ripercorreva la strada caratteristica del Giro d’Italia: fatale impatto con una moto. Non ce l’ha fatta il ciclista di Montebelluna, in provincia di Treviso, che ieri sera stava ripercorrendo i tornanti e le curve nella parte di Semonzo di Borso, borgo nel Trevigiano ai piedi del massiccio del Monte grappa. Alessio Massaro aveva l’obiettivo di pedalare con la sua bici per il percorso che solitamente ha visto portare a compimento moltissime imprese durante il Giro d’Italia. Fatale per Alessio lo schianto con una motocicletta che veniva nell’altra direzione, gli inquirenti dicono che la causa potrebbe essere stata la scarsa visibilità sul territorio. LEGGI ANCHE >>> Tornava a casa in bicicletta: Poi quel suv ha ... Leggi su chenews (Di domenica 7 febbraio 2021) Un ciclista è deceduto nel Veneto mentre ripercorreva la strada caratteristica del: fatale impatto con una moto. Non ce l’ha fatta il ciclista di Montebelluna, in provincia di Treviso, che ieri sera stava ripercorrendo i tornanti e le curve nella parte di Semonzo di Borso, borgo nel Trevigiano ai piedi del massiccio del Monte grappa.Massaro aveva l’obiettivo di pedalare con la sua bici per il percorso che solitamente ha visto portare a compimento moltissime imprese durante il. Fatale perlo schianto con una motocicletta che veniva nell’altra direzione, gli inquirenti dicono che la causa potrebbe essere stata la scarsa visibilità sul territorio. LEGGI ANCHE >>> Tornava a casa in bicicletta: Poi quel suv ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Alessio vuole Alessio Boni: intervista all'attore di Calibro 9

Il mio personaggio , Valerio, è un polizietto e vuole acciuffare "i più cattivi di tutti" come ... Alessio Boni in una scena di Calibro 9 courtesy photo/foto di Federico Perreca Ha girato Calibro 9 ...

Le incompiute pontine di un centrodestra senza mastice -

Due monelli per due litiganti Gianluca Taddeo Il coordinatore regionale della Lega Claudio Durigon vuole capire la situazione prima che sia troppo tardi. Per sondare lo stato d'animo del popolo ...

L’opinionista di Facebook Alessio Strambini vuole entrare in municipio da sindaco IL GIORNO Alessio vuole ripercorrere il “Giro d’Italia”: l’ultimo tornante è fatale!

Un ciclista è deceduto nel Veneto mentre ripercorreva la strada caratteristica del giro d'Italia: fatale impatto con una moto.

L’opinionista di Facebook Alessio Strambini vuole entrare in municipio da sindaco

Le prossime elezioni comunali sono ancora lontane, ma a Grosio vi è già fermento. Ad ambire alla poltrona di primo cittadino è Alessio Strambini (foto), classe 1979, operatore socio sanitario, scritto ...

