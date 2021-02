Albano | Amadeus lo scarta da Sanremo e lui gli lancia una frecciatina velenosa …

Leggi su baritalianews

(Di domenica 7 febbraio 2021), nonostante non sia più giovanissimo, non ha perso la sua voglia di fare tante cose e, anche se per il periodo dettato dalla pandemia da covid è anche abbastanza frenato, tutto ciò che gli è possibile, lo vuole fare. E così aveva anche presentato una canzone per partecipare al Festival diche, quest’anno, sarà senza il pubblico in sala. Infatti, dopo tante riunioni anche con il comitato tecnico scientifico, dopo tante discussioni e anche qualche polemica,si è dovuto arrendere e ha accettato di condurre il Festival senza il pubblico in sala. Se all’inizio aveva detto che il Festival così non aveva senso, poi ha deciso di adattarsi e di dare comunque il massimo per la buona riuscita della manifestazione canora più importante d’Italia.mette un punto a tutte le polemiche, io sui social ...