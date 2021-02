Al via il ciclo di dirette dell’Accademia dei Dottori Commercialisti della Sardegna e Sardegna WEB TV

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 7 febbraio 2021) Norme fiscali che cambiano continuamente. Adempimenti e scadenze da rispettare. E poi ci sono le procedure, rigide, da non sbagliare se si vogliono ottenere i Bonus e le agevolazioni previste dagli ultimi decreti. Tra DPCM e note interpretative delle varie agenzie governative, stare al passo è diventato sempre più complesso, ma, anche in questo periodo, le opportunità favorevoli per il cittadino come per l’imprenditore e il professionista non mancano. Per questo l’Accademia deiha deciso di mettere la professionalità dei suoi iscritti a disposizione di tutti grazie a un appuntamento settimanale in diretta web. Ogni giovedì, a partire dal prossimo 11 febbraio, sul sito e sui canali social (Facebook e YouTube) diWeb TV ...