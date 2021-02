Al Bano furioso | estromesso da Sanremo | la polemica con Amadeus

Ultime Notizie dalla rete : Bano furioso

ViaggiNews.com

Jasmine Carrisi, il gesto della figlia di Alcommuove tutti. Brividi a The Voice SeniorLa tragedia che ha sconvolto la vita di Romina Power e AlCarrisi è una ferita che probabilmente non si rimarginerà mai. Il primo gennaio del 1994, la ... il cantante. Ecco come è stata "...Al Bano non parteciperà alla nuova edizione del Festival di Sanremo. La sua proposta è stata rifiutata: ecco lo sfogo del celebre cantante ...Romina Power furiosa: "Si sta spacciando per me!", il messaggio della cantante è arrivato attraverso i social.