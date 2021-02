(Di domenica 7 febbraio 2021) AGI - "Sarà soprattutto un luogo di memoria, inclusione e democrazia". Così, Piero Campodonico, direttore del Muma (del Mare di) presenta il futuro, ospitato nell'edificioa Commenda di Pré, nel centro storico di, a due passi dal mare. Il termine dei lavori è previsto nei primi mesi del 2022, ma gli interventi non saranno invasivi, come spiegato da Francesco Buonfantino, capo progettista del Mei, in una conferenza stampa: "Gli interventi per l'adeguamento'edificio asaranno minimi e facilmente reversibili. Si tratterà di microinterventi chirurgici di rammendo - ha spiegato - ci sarà un allestimento dinamico proprio perché ...

scheerenberger : RT @Agenzia_Italia: A Genova nascerà il Museo nazionale dell'emigrazione italiana - sulsitodisimone : A Genova nascerà il Museo nazionale dell'emigrazione italiana - Agenzia_Italia : A Genova nascerà il Museo nazionale dell'emigrazione italiana -

Ultime Notizie dalla rete : Genova nascerà

AGI - Agenzia Italia

Per il sindaco diMarco Bucci, che ha ricordato la sua esperienza di 'emigrato' per 22 anni negli States, il MEI sara' 'il museo che parlera' piu' lingue in assoluto e permettera' di essere ...- In caso di condanna Luca Bottaro potrà ottenere un corposo sconto di pena . Questo perché ... Una di loro è incinta e si teme per la salute del piccino, ma alla fine il piccolo. Le ...