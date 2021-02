Zona gialla nel weekend, le misure speciali contro gli assembramenti da Roma a Milano (Di sabato 6 febbraio 2021) Il prim o weekend dell'Italia in è cominciato. Le grandi città hanno varato piani sicurezza ad hoc per evitare le scene che hanno invaso social network e quotidiani appena una settimana fa, alla ... Leggi su leggo (Di sabato 6 febbraio 2021) Il prim odell'Italia in è cominciato. Le grandi città hanno varato piani sicurezza ad hoc per evitare le scene che hanno invaso social network e quotidiani appena una settimana fa, alla ...

Corriere : ?? Per il Cts i ristoranti possono riaprire a cena - Corriere : Il Cts: i ristoranti possono aprire la sera in zona gialla e a pranzo in zona arancione - MediasetTgcom24 : Ristoranti aperti la sera in zona gialla e a pranzo in zona arancione: il Cts indica le nuove direttive #covid… - VillamInFoto : RT @quotidianopiem: Report settimanale Ministero della Salute: il Piemonte continua in zona gialla - Rietilife : Rieti in zona gialla: dal coprifuoco ai centri commerciali, le regole da ricordare - -