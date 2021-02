Zaira Nara svela | “Wanda? Non faccio nomi | ma tanti giocatori famosi vogliono che diventi…”

Leggi su golssip

(Di sabato 6 febbraio 2021) Intervenuta durante un noto programma argentino, ‘Cortá por Lozano’,, sorella di, moglie ed agente di Mauro Icardi, hato un retroscena sulla showgirl, a detta sua molto ambita come procuratrice tra i vari: "A Milano eravamo con Jakob (il suo compagno, ndr) in un hotel divino dove eravamo andati a cena.stava trattando il rinnovo di Mauro. Ed è intensa nella negoziazione, è una di quelle persone che riattacca il telefono dicendo 'quando arrivi al numero che ti sto dicendo, chiamami, altrimenti non chiamarmi'. Diversichediventi il proprio rappresentante. Non dico, manoti e molto impor. Di altri club: ...