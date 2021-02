Wta Melbourne 3: il titolo non sarà assegnato, soldi e punti spartiti tra le finaliste (Di sabato 6 febbraio 2021) Il titolo del Wta di Melbourne 3 – Grampians Trophy 2021 non sarà assegnato a causa della mancanza di tempo prima dell’inizio degli Australian Open. Lo slam partirà infatti lunedì 8 febbraio, mentre le semifinali dell’evento precedente andranno in scena solo stanotte, a un giorno dallo start del torneo più importante di Melbourne. Le due finaliste si divideranno quindi i soldi e i punti previsti in maniera equa, senza scendere in campo per il trofeo. Nelle semifinali si affronteranno Sakkari/Kontaveit e Brady/Li. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) Ildel Wta di3 – Grampians Trophy 2021 nona causa della mancanza di tempo prima dell’inizio degli Australian Open. Lo slam partirà infatti lunedì 8 febbraio, mentre le semifinali dell’evento precedente andranno in scena solo stanotte, a un giorno dallo start del torneo più importante di. Le duesi divideranno quindi ie iprevisti in maniera equa, senza scendere in campo per il trofeo. Nelle semifinali si affronteranno Sakkari/Kontaveit e Brady/Li. SportFace.

A causa della mancanza di tempo, la finale del Wta Melbourne 3 non si giocherà. Le finaliste si divideranno la posta in palio.

Quantomeno curiosa la sorte del Grampians Trophy, alias WTA Melbourne 3, ancora alias torneo delle giocatrici in quarantena hard durante il primo periodo di permanenza in Australia. La WTA, infatti, h ...

