Wonder Woman 1984: le foto dal set in Spagna (Di sabato 6 febbraio 2021) Nell’attesa che Wonder Woman 1984 esca anche in Italia, ecco le foto di Gal Gadot e Chris Pine a spasso per la Spagna durante le riprese L’attesa è quasi terminata: dopo svariati rinvii, Wonder Woman 1984 uscirà in Italia il prossimo 12 febbraio. Come ben sappiamo, la distribuzione del film dedicato alle nuove avventure di Diana Prince sarà esclusivamente on demand. Tutti i fan dell’eroina DC Comics potranno acquistarlo o noleggiarlo su diverse piattaforme (Amazon Prime Video, Apple Tv, YouTube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV, Sky Primafila e Infinity). Negli Stati Uniti e in altri paesi, il film diretto da Patty Jenkins è stato invece distribuito a dicembre, diventando il film più visto durante ... Leggi su tuttotek (Di sabato 6 febbraio 2021) Nell’attesa cheesca anche in Italia, ecco ledi Gal Gadot e Chris Pine a spasso per ladurante le riprese L’attesa è quasi terminata: dopo svariati rinvii,uscirà in Italia il prossimo 12 febbraio. Come ben sappiamo, la distribuzione del film dedicato alle nuove avventure di Diana Prince sarà esclusivamente on demand. Tutti i fan dell’eroina DC Comics potranno acquistarlo o noleggiarlo su diverse piattaforme (Amazon Prime Video, Apple Tv, YouTube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV, Sky Primafila e Infinity). Negli Stati Uniti e in altri paesi, il film diretto da Patty Jenkins è stato invece distribuito a dicembre, diventando il film più visto durante ...

tuttoteKit : Wonder Woman 1984: le foto dal set in Spagna #ChrisPine #DCComics #GalGadot #WonderWoman1984 #tuttotek - Marilenapas : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Gal Gadot è di nuovo Wonder Woman: 'La mia supereroina si chiama Madonna' [di Arianna Finos] - PlanetR7_ : Wonder Woman: le nuove figure Funko POP! per l'80° anniversario della supereroina DC - DrApocalypse : Gal Godot: 'La mia Wonder Woman si chiama Madonna' - badtasteit : #WonderWoman: le nuove figure #FunkoPOP! per l'80° anniversario della supereroina #DC -