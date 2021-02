WhatsApp, arriva il nuovo aggiornamento: ora gli utenti sognano (Di sabato 6 febbraio 2021) Un nuovo aggiornamento di WhatsApp fa sognare i suoi utenti. In arrivo un nuova spettacolare funzione che entusiasma tutti gli amanti dell’applicazione. WhatsApp è pronta ad un’altra rivoluzione, con il nuovo aggiornamento pronto a stupire tutti gli utenti. Infatti l’app di messaggistica deve rimediare agli errori che hanno caratterizzato questo inizio di anno. Dal 2021, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Undifa sognare i suoi. In arrivo un nuova spettacolare funzione che entusiasma tutti gli amanti dell’applicazione.è pronta ad un’altra rivoluzione, con ilpronto a stupire tutti gli. Infatti l’app di messaggistica deve rimediare agli errori che hanno caratterizzato questo inizio di anno. Dal 2021, L'articolo proviene da Inews.it.

fearleswft : @diorvliam ma perché non ti arriva nulla su whatsapp - heyitsdrew6 : fatto stato su whatsapp, domani mi arriva la pensione - sfaccimm1110 : Che ansia quando mi arriva un messaggio whatsapp. - Tommy67010 : Buongiorno a tutti non vedo l'ora che arriva il corriere dei surgelati, mi ha telefonato sarà qua a momenti e me lo… - MKS_kite : Arriva il WeekEnd! • ?? Whatsapp Segreteria: +39 347 0306312 ??Email: info@mks-kite.com -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp arriva Varianti Covid: Bassetti, 'Brasiliana e sudafricana le più pericolose'

... 1 su 1.000 positivi, mentre ci sono Paesi che ne fanno 40 - 50 e la Danimarca arriva a 150 su 1. Read More Condividi su: WhatsApp Tweet Telegram Condividi su Tumblr Altro Stampa Pocket Tagged with: ...

Rifiuta le avances di un uomo: la attacca con un'ascia davanti a casa e fugge

Di D - 05/02/2021 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il brutale attacco con ascia di un uomo ai ... La vicenda arriva dall'india e stando a quanto ricostruito ...

WhatsApp, arriva il nuovo aggiornamento: ora gli utenti sognano Inews24 Arrivano nuovi corsi per formare infermieri e personale sanitario

La pandemia da Covid 19 ha messo in evidenza quanto sia importante il ruolo del personale sanitario. In programma corsi di preparazione per infermieri e operatori socio sanitari. La buona nuova arriva ...

Associazioni sportive colpite dall’emergenza Cinquemila euro di aiuti

Un sostegno per le realtà sportive colpite dall’emergenza sanitaria arriva da Massa Lombarda. L’Amministrazione comunale mette a disposizione delle locali realtà sportive oltre 5mila euro da ripartire ...

... 1 su 1.000 positivi, mentre ci sono Paesi che ne fanno 40 - 50 e la Danimarcaa 150 su 1. Read More Condividi su:Tweet Telegram Condividi su Tumblr Altro Stampa Pocket Tagged with: ...Di D - 05/02/2021 Facebook Twitter PinterestLe telecamere di sorveglianza hanno ripreso il brutale attacco con ascia di un uomo ai ... La vicendadall'india e stando a quanto ricostruito ...La pandemia da Covid 19 ha messo in evidenza quanto sia importante il ruolo del personale sanitario. In programma corsi di preparazione per infermieri e operatori socio sanitari. La buona nuova arriva ...Un sostegno per le realtà sportive colpite dall’emergenza sanitaria arriva da Massa Lombarda. L’Amministrazione comunale mette a disposizione delle locali realtà sportive oltre 5mila euro da ripartire ...