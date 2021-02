Vucinic | “Pirlo sempre meglio come allenatore Su Juventus-Roma dico che…”

(Di sabato 6 febbraio 2021) Grande doppio ex della sfidain programma questa sera, Mirkoha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Non solo il big match odierno di Serie A (QUI PER VEDERLO), ma anche un pensiero sul nuovo mister dei bianconeri Andreae non solo: parlacaption id="attachment 1090071" align="alignnone" width="626"(getty images)/caption"Il mio primo pensiero se devo pensare alla sfida traè che vorrei giocarla... èuna grande sfida. La Juve è favorita perché, anche se non c'è il pubblico, il proprio stadio rappresenta un vantaggio. Mi aspetto una gara aperta, divertente. Juve e...

Juventus-Roma, Mirko Vucinic ha vestito entrambe le maglie. "Vorrei giocarla. È sempre stata una grande sfida" ha detto alla Gazzetta ...