Von der Leyen: “Draghi alla Bce ha svolto un lavoro straordinario” (Di sabato 6 febbraio 2021) Ue, Ursula von der Leyen: “Mario Draghi ha fatto un lavoro straordinario alla Banca Central Europea”. L’Unione europea guarda con favore all’Italia e conferma la stima in Mario Draghi pur non commentando le questioni interne legate alla politica. La conferma arriva direttamente dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che, parlando ai microfoni de La Stampa, ha voluto ricordare quanto fatto proprio da Mario Draghi alla guida della Banca Centrale Europea. Mario DraghiVon der Leyen, “Draghi alla Bce ha svolto un lavoro straordinario” “Posso solo dire che ... Leggi su newsmondo (Di sabato 6 febbraio 2021) Ue, Ursula von der: “Marioha fatto unBanca Central Europea”. L’Unione europea guarda con favore all’Italia e conferma la stima in Mariopur non commentando le questioni interne legatepolitica. La conferma arriva direttamente dPresidente della Commissione europea Ursula von derche, parlando ai microfoni de La Stampa, ha voluto ricordare quanto fatto proprio da Marioguida della Banca Centrale Europea. MarioVon der, “Bce haun” “Posso solo dire che ...

LaStampa : Ursula von der Leyen plaude a Draghi: “Ha svolto un ruolo straordinario alla guida della Bce” - marcodimaio : A livello europeo il M5S sostiene la presidente Ursula Von Der Leyen. Non votare un governo europeista come quello… - welikeduel : Tutti i 'regali' di Ursula von der Leyen all'Italia secondo Fabio Celenza #propagandalive @CelenzaFabio - news_mondo_h24 : Von der Leyen: “Draghi alla Bce ha svolto un lavoro straordinario” - laratta_enzo : RT @tempoweb: Pausa teatrino per SuperMario: oggi c'è #Grillo da #Draghi @lefrasidiosho per #iltempodioshø -