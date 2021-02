Volley | serie A1 femminile | anticipo 22 giornata Il Bisonte Firenze ferma Chieri 3-1 e punta ai play-off

(Di sabato 6 febbraio 2021) Una vittoria che vale la salvezza e rientro in corsa per i-off per Il, che getta il cuore oltre l’ostacolo e, con un 3-1 in rimonta,la corsa folle della Reale Mutua Fenerache era reduce da cinque successi consecutivi. Una prova a due volti da parte di entrambe le squadre conche sembra volare sulle ali dell’entusiasmo nel primo set. La squadra piemontese si affida come spesso accade a Grobelna e riesce ad avere la meglio con il punteggio di 25-23 nonostante il ritorno delle fiorentine nel finale. Un ritorno che porta puntualmente i suoi frutti nel set successivo.soffre in avvio (5-8) ma si ritrova e prende il largo nella parte centrale, scavando un solco fra sè e le rivali e vincendo 25-20 e pareggiando il conto. Nel ...

CATANIA – Non c'è due senza tre. Ma soprattutto, non c'è vittoria senza reale sacrificio ed oggi la Centro Sicilia Gupe Volley Catania ha dato prova di ottenere il risultato massimo grazie a questi pr ...VOLLEYRiprende la stagione regolare del campionato di A3 di volley maschile con la quarta giornata di ritorno. Per Il Volley Team San Donà oggi alle 18 al Barbazza sfida difficile contro il ...