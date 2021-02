Volley, Milano attesa a Piacenza nell’ultima giornata di regular season (Di sabato 6 febbraio 2021) Ultima giornata di regular season alle porte per l’Allianz PowerVolley Milano che domani sera (alle ore 19.30) sarà impegnata sul campo della Gas Sales Bluenergy Piacenza. In attesa del recupero della gara con Ravenna (in programma mercoledì 10/02) i ragazzi di coach Piazza se la vedranno con l’attuale quinta forza del campionato per un confronto determinante per gli obiettivi di entrambi le formazioni. Dopo l’ottimo successo ottenuto con Trento, per Milano la preparazione al match con Piacenza è stata caratterizzata da grande entusiasmo ed energia, elementi che hanno contraddistinto la prova offerta proprio contro i trentini. Servirà quella stessa intensità per avere la meglio sull’ex Clevenot (oggi capitano della Gas Sales ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 6 febbraio 2021) Ultimadialle porte per l’Allianz Powerche domani sera (alle ore 19.30) sarà impegnata sul campo della Gas Sales Bluenergy. Indel recupero della gara con Ravenna (in programma mercoledì 10/02) i ragazzi di coach Piazza se la vedranno con l’attuale quinta forza del campionato per un confronto determinante per gli obiettivi di entrambi le formazioni. Dopo l’ottimo successo ottenuto con Trento, perla preparazione al match conè stata caratterizzata da grande entusiasmo ed energia, elementi che hanno contraddistinto la prova offerta proprio contro i trentini. Servirà quella stessa intensità per avere la meglio sull’ex Clevenot (oggi capitano della Gas Sales ...

