(Di sabato 6 febbraio 2021) ... e, da quanto leggo nella missiva, credo che questo sia l'interesse preminente. Partiamo dal ... 498 in dejure.it; Trib. Monza Sez. I, 30/9/14; Trib. di Brescia, 5/8/14 in Leggid'italia; Trib. Pordenone ...

laleggepertutti : #Vizi #Immobile acquistato: cosa fare? - - visureitaliacom : Hai sottoscritto un contratto preliminare e solo adesso ti accorgi della presenza di difetti relativi al bene che i… -

Ultime Notizie dalla rete : Vizi immobile

La Legge per Tutti

... potenzialmente commesso; dall'altro avviare un giudizio civile finalizzato a dimostrare idell'e, quindi, ad ottenere o la risoluzione del contratto e la restituzione di quanto versato,...... in merito agli ultimi sviluppi nel dibattito relativo al recupero dell', che vede ... E ciò, nonostante che le critiche provenienti a pioggia dalla città, la segnalazione deidi legittimità .... È in corso, da parte del Commissariato di Afragola e degli agenti della Polizia Locale di Caivano, un’operazione di sgombero per la successiva demolizione, disposta dal Sindaco del Comune di Caivano ...Se la Lazio cerca il quarto successo di fila, il Sassuolo vuole restare sulla scia dell’Europa, tant’è che l’approccio neroverde è quello giusto: passa già al 6' minuto con Ciccio Caputo. Il Sassuolo ...