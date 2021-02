Visco: il Paese ritrovi coesione, possibile crescita Pil oltre le stime (Di sabato 6 febbraio 2021) Il messaggio lanciato dal governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, davanti alla comunità finanziaria riunita per il 27° Congresso di Assiom-Forex è di fiducia: possiamo fare di più e meglio delle previsioni anche se le incognite sono numerose. Leggi su ilsole24ore (Di sabato 6 febbraio 2021) Il messaggio lanciato dal governatore della Banca d'Italia, Ignazio, davanti alla comunità finanziaria riunita per il 27° Congresso di Assiom-Forex è di fiducia: possiamo fare di più e meglio delle previsioni anche se le incognite sono numerose.

bancaditalia : Il Paese deve trovare la coesione necessaria per riprendere la via dello sviluppo sfruttando l’opportunità offerta… - beneventoapp : Pil: Jerusalmi (Borsa), ‘condivido urgenza Visco per Paese più competitivo’: Milano, 6 feb. (Adnkronos) - 'Un disco… - infoiteconomia : Visco: Pandemia non ancora alle spalle. Paese ritrovi coesione e avvii riforme - SonSempreIoEh : visco dice una banalità, perchè cazzo, dovrebbe essere scontato per tutti che il problema di questo paese non è che… - AMarco1987 : Visco: il Paese ritrovi coesione, possibile crescita Pil oltre le stime @sole24ore -