Videogiochi nel 2021: l'anno dei rinvii? Alle 15:30 ne parliamo in diretta con EuroLive! (Di sabato 6 febbraio 2021) Solo ieri abbiamo dato la notizia del fatto che Overwatch 2 e Diablo 4 non verranno lanciati nel 2021 suscitando ancora una volta la sensazione che questo 2021 rischia di essere un anno piuttosto sfortunato a livello di uscite. "Videogiochi: l'anno dei rinvii?" è il titolo della nuova puntata di EuroLive. Torna il nostro appuntamento che in questo caso si concentrerà sul futuro immediato della nostra passione preferita. I giochi in dubbio sono parecchi e il rischio che grandi nomi come God of War Ragnarok o le esclusive silenti di Nintendo, Metroid Prime 4 e il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, non escano quest'anno sono molti. E di certo questi non sono gli unici giochi in dubbio, vero? Tra il discusso lancio di Cyberpunk 2077 e la ...

