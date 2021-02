VIDEO Italia-Francia 10-50 | Sei Nazioni rugby 2021 | highlights e sintesi Vittoria con bonus per i transalpini

Leggi su oasport

(Di sabato 6 febbraio 2021) Laha vinto conin casa dell’nella prima giornata del Seidi: isono passati a Roma per 10-50. Si tratta dellanumero 42 deiin 45 confronti. Unica marcatura azzurra di Sperandio, sette mete francesi. HIGHLITS10-50 Try time Dylan Cretin scores under the posts for the first try of this year's #GuinnessSixNations!#ITAvFRA pic.twitter.com/VZ0a3eJ6j7 — Guinness Six Nations (@SixNations) February 6,Brex with the break #GuinnessSixNations #ITAvFRA pic.twitter.com/yi3gmQBKIS — Guinness Six Nations (@SixNations) February 6,...