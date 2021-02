Verissimo, Antonella Elia e il tumore sconfitto: il messaggio alle donne (Di sabato 6 febbraio 2021) Antonella Elia apre il suo cuore nel salotto di Verissimo, raccontando un doloroso capitolo della sua vita. L’opinionista del Grande Fratello Vip ha infatti rivelato, pochi giorni fa, di avere avuto un tumore al seno nel 2016. “Sono qui per dare un messaggio di coraggio e fiducia alle donne“, le parole della Elia che, commossa, ricorda l’indimenticabile Nadia Toffa. Antonella Elia e la lotta contro il tumore Antonella Elia ha abbandonato la sua corazza di opinionista agguerrita e senza peli sulla lingua per riscoprirsi fragile. Nello studio di Verissimo, infatti, ha deciso di aprire il suo cuore raccontando un doloroso capitolo della sua vita, segnato ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 6 febbraio 2021)apre il suo cuore nel salotto di, raccontando un doloroso capitolo della sua vita. L’opinionista del Grande Fratello Vip ha infatti rivelato, pochi giorni fa, di avere avuto unal seno nel 2016. “Sono qui per dare undi coraggio e fiducia“, le parole dellache, commossa, ricorda l’indimenticabile Nadia Toffa.e la lotta contro ilha abbandonato la sua corazza di opinionista agguerrita e senza peli sulla lingua per riscoprirsi fragile. Nello studio di, infatti, ha deciso di aprire il suo cuore raccontando un doloroso capitolo della sua vita, segnato ...

