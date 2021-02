Varianti Covid inglese e brasiliana, tutta la provincia di Perugia zona rossa da lunedì. L’ordinanza della Regione Umbria (Di sabato 6 febbraio 2021) tutta la provincia di Perugia e sei piccoli comuni del Ternano da lunedì entrano in zona rossa. Lo prevede un’ordinanza che la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, si appresta a firmare. La presidente ha illustrato il provvedimento a tutti i sindaci in una lunga riunione terminata nella serata di sabato. Prevista anche la chiusura totale di nidi e materne. Le disposizioni avranno validità per due settimane. La restrizione si è resa necessaria in quanto sono stati individuati 18 casi di variante inglese e di quella brasiliana, mentre su altri campioni sono in corso le analisi. In totale sono stati 42 i campioni inviati all’Istituto superiore di Sanità. La variante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021)ladie sei piccoli comuni del Ternano daentrano in. Lo prevede un’ordinanza che la presidente, Donatella Tesei, si appresta a firmare. La presidente ha illustrato il provvedimento a tutti i sindaci in una lunga riunione terminata nella serata di sabato. Prevista anche la chiusura totale di nidi e materne. Le disposizioni avranno validità per due settimane. La restrizione si è resa necessaria in quanto sono stati individuati 18 casi di variantee di quella, mentre su altri campioni sono in corso le analisi. In totale sono stati 42 i campioni inviati all’Istituto superiore di Sanità. La variante ...

