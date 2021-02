Valerio Rivellini firma Extended Explorer, il concept perfetto per il giro del mondo (Di sabato 6 febbraio 2021) Valerio Rivellini conferma la sua straordinaria inventiva con un concept di grande originalità, naturale punto d’incontro tra anime in apparenza lontane, che rappresenta un ulteriore passo avanti nella sua ricerca stilistica. Con i suoi 56 metri di lunghezza Extended Explorer è un tecnologico e moderno Explorer di lusso. Possiede caratteristiche di derivazione militare tali da poter navigare nel più totale comfort con qualsiasi condizione meteomarina, perfetto per lunghe crociere in diverse zone geografiche. Extend Explorer: lo yacht ideale per il giro del mondo tramite una confortevole crociera Le linee d’acqua, la capacità di stivaggio e la tecnologia di bordo rendono questo progetto lo yacht ideale per chi vuole ... Leggi su velvetmag (Di sabato 6 febbraio 2021)conferma la sua straordinaria inventiva con undi grande originalità, naturale punto d’incontro tra anime in apparenza lontane, che rappresenta un ulteriore passo avanti nella sua ricerca stilistica. Con i suoi 56 metri di lunghezzaè un tecnologico e modernodi lusso. Possiede caratteristiche di derivazione militare tali da poter navigare nel più totale comfort con qualsiasi condizione meteomarina,per lunghe crociere in diverse zone geografiche. Extend: lo yacht ideale per ildeltramite una confortevole crociera Le linee d’acqua, la capacità di stivaggio e la tecnologia di bordo rendono questo progetto lo yacht ideale per chi vuole ...

