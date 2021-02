Vaccino italiano Reithera, Burioni: “Somministrarlo è un rischio” (Di sabato 6 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Il Vaccino Reithera, giunto alla conclusione della fase 1 della sperimentazione, si appresta ad attraversare le fasi successive. Come riporta La Repubblica, la Asl Barletta-Andria-Trani entrerà a far parte dei centri italiani dove saranno condotte nuove sperimentazioni. A partecipare ai test saranno 40 volontari. Alessandro Delle Donne, direttore generale della Asl Barletta-Andria-Trani, ha fatto sapere: “Siamo molto contenti di essere stati selezionati tra i centri che potranno fare sperimentazione. L’attenzione nei confronti della ricerca è massima e ci siamo subito detti disponibili”. “La sperimentazione coinvolgerà attivamente più aree aziendali e più servizi – ha precisato Delle Donne – con il coordinamento delle malattie infettive. Colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta tutto il personale impegnato nelle ... Leggi su improntaunika (Di sabato 6 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Il, giunto alla conclusione della fase 1 della sperimentazione, si appresta ad attraversare le fasi successive. Come riporta La Repubblica, la Asl Barletta-Andria-Trani entrerà a far parte dei centri italiani dove saranno condotte nuove sperimentazioni. A partecipare ai test saranno 40 volontari. Alessandro Delle Donne, direttore generale della Asl Barletta-Andria-Trani, ha fatto sapere: “Siamo molto contenti di essere stati selezionati tra i centri che potranno fare sperimentazione. L’attenzione nei confronti della ricerca è massima e ci siamo subito detti disponibili”. “La sperimentazione coinvolgerà attivamente più aree aziendali e più servizi – ha precisato Delle Donne – con il coordinamento delle malattie infettive. Colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta tutto il personale impegnato nelle ...

CarloStagnaro : No, il #vaccino italiano non è il nostro progetto Manhattan: per contrastare il #coronavirus non serve un vaccino i… - Capezzone : Su @atlanticomag il professor Carinci e il gran pasticcio italiano e europeo dei vaccini - cav_errante_ : RT @VittorioFerram1: @borghi_claudio Caduto il #Conte, il potere torna ai capaci, tra poco #RT a picco direttamente proporzionale allo spr… - VittorioFerram1 : @borghi_claudio Caduto il #Conte, il potere torna ai capaci, tra poco #RT a picco direttamente proporzionale allo… - cgregorio52 : RT @braulio_90: Solo a me fa strano che #invitalia di cui #Arcuri è l'Ad compri il 30% della società #ReiThera incaricata a produrre il #va… -