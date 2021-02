Vaccino: in Italia superato il milione di sottoposti alla doppia somministrazione Dati del ministero della Salute sulla campagna anti corona virus. Puglia, presidente Ordine dei medici di Brindisi: inaccettabile che operatori sanitari rifiutino di vaccinarsi (Di sabato 6 febbraio 2021) Immagini diffuse dal ministero della Salute. Arturo Oliva, presidente dell’Ordine dei medici e odontoiatri della provincia di Brindisi, ha scritto al direttore generale dell’Asl. Chiede se l’azienda non intenda prendere provvedimenti nei confronti degli operatori sanitari che rifiutano il Vaccino anti corona virus. “inaccettabile”, secondo Oliva, se tale diniego non sia dovuto a motivi di Salute personale tali da impedire la vaccinazione. L'articolo Vaccino: in Italia superato il ... Leggi su noinotizie (Di sabato 6 febbraio 2021) Immagini diffuse dal. Arturo Oliva,dell’deie odontoiatriprovincia di, ha scritto al direttore generale dell’Asl. Chiede se l’azienda non intenda prendere provvedimenti nei confronti degliche rifiutano il. “”, secondo Oliva, se tale diniego non sia dovuto a motivi dipersonale tali da impedire la vaccinazione. L'articolo: inil ...

marcodimaio : Se l’Italia fosse come l’Emilia-Romagna, entro l’estate sarebbe in grado di fare il #vaccino a tutti. Il presidente… - pietroraffa : Arrivano in anticipo in Italia, già da domani, le prime 249.600 dosi del vaccino AstraZeneca. Ottima notizia - MSF_ITALIA : Oggi @wto discute la proposta di #TRIPSWaiver volta a sospendere i brevetti durante la pandemia #Covid19 L'Italia t… - NoiNotizie : Vaccino anti #coronavirus: in #Italia superato il milione di sottoposti alla doppia somministrazione (immagini diff… - rosannaclementi : RT @marcodimaio: Se l’Italia fosse come l’Emilia-Romagna, entro l’estate sarebbe in grado di fare il #vaccino a tutti. Il presidente @sbona… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Italia IL CONSIGLIO D'EUROPA: "IL VACCINO NON È OBBLIGATORIO. NON DISCRIMINARE CHI NON LO FA"

...non può in alcun modo essere usata per discriminare lavoratori o chiunque non faccia il vaccino. In ... Un punto, questo sulla poca trasparenza, su cui c'è una forte discussione in Italia e in altri ...

Governo, incognite M5s e Lega

Arcuri ha confermato che oggi arriveranno le prime 249.600 dosi del vaccino di Astrazenaca. Prevista martedì l'inizio della campagna di vaccinazione degli under 55. Somministrato in Italia l'88,4% ...

Coronavirus oggi. Italia, oltre un milione di vaccinati anche con richiamo. In arrivo 249mila dosi AstraZeneca Il Sole 24 ORE Regione al top per le vaccinazioni

Campania, Marche e Umbria sono le regioni con la percentuale di dosi di vaccino somministrate più alta rispetto a quelle consegnate, mentre Liguria, Calabria e Molise registrano i valori più bassi. Lo ...

Covid-19, Iss: anticorpi monoclonali sicuri, presto in Italia

Sono 13.659 i positivi al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, con 422 nuovi decessi. È quanto emerge dall’odierno bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.189 i nuovi ...

...non può in alcun modo essere usata per discriminare lavoratori o chiunque non faccia il. In ... Un punto, questo sulla poca trasparenza, su cui c'è una forte discussione ine in altri ...Arcuri ha confermato che oggi arriveranno le prime 249.600 dosi deldi Astrazenaca. Prevista martedì l'inizio della campagna di vaccinazione degli under 55. Somministrato inl'88,4% ...Campania, Marche e Umbria sono le regioni con la percentuale di dosi di vaccino somministrate più alta rispetto a quelle consegnate, mentre Liguria, Calabria e Molise registrano i valori più bassi. Lo ...Sono 13.659 i positivi al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, con 422 nuovi decessi. È quanto emerge dall’odierno bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.189 i nuovi ...