Vaccino Covid, prime dosi AstraZeneca arrivate in Italia

Il volo con a bordo le 249.600 dosi è atterrato nel primo pomeriggio all'aeroporto militare di Pratica di Mare. Nei prossimi giorni saranno distribuite nelle varie Regioni

