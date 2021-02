Vaccino Covid-19, in Toscana da domenica 14 febbraio al via la vaccinazione del personale scolastico under 55 (Di sabato 6 febbraio 2021) Partirà il 14 febbraio la vaccinazione del personale scolastico, under 55, in Toscana. Lo ha annunciato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, durante una conferenza stampa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 6 febbraio 2021) Partirà il 14ladel55, in. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Eugenio Giani, durante una conferenza stampa. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Covid: Myanmar approva l'utilizzo del vaccino russo Sputnik V

Mosca, 06 feb 14:24 - Il Myanmar è diventato il 21mo Paese ad aver approvato vaccino russo Sputnik V contro il Covid - 19. Lo annuncia su Twitter l'account ufficiale...

Covid: in ospedale Fiera Milano prove su tempi vaccinazioni

Dalle 9 alle 18 oggi e domani: sono questi i tempi per fare, all'ospedale in Fiera di Milano, la seconda dose del vaccino anti - covid a circa 2.360 soccorritori. Una prova che servirà a capire quali sono i tempi tecnici in vista della fase 2 della campagna vaccinale. "Cronometreremo i tempi dall'inizio al ...

Coronavirus oggi: bollettino Covid 6 febbraio. Dati contagi Italia ed Emilia Romagna

Più contagi in Emilia Romagna, meno ricoveri e si contano ancora 54 morti. Fra loro una bimba di 12 anni, affetta da gravi patologie congenite. Registrati 1.364 nuovi casi (503 asintomatici) su 27.354 ...

