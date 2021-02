Vaccino Covid-19, con AstraZeneca priorità per docenti e Ata: il quadro aggiornato regione per regione (Di sabato 6 febbraio 2021) Con l'arrivo del Vaccino AstraZeneca, anche i docenti e Ata saranno vaccinati. Il Vaccino arriverà per la prima volta sabato in Italia e lunedì prossimo dovrebbe essere completata la distribuzione nei 293 centri di somministrazione. Martedì le dosi dovrebbero già essere disponibili per le somministrazioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 6 febbraio 2021) Con l'arrivo del, anche ie Ata saranno vaccinati. Ilarriverà per la prima volta sabato in Italia e lunedì prossimo dovrebbe essere completata la distribuzione nei 293 centri di somministrazione. Martedì le dosi dovrebbero già essere disponibili per le somministrazioni. L'articolo .

