Vaccino AstraZeneca, in Italia prime 249mila dosi (Di sabato 6 febbraio 2021) Sono arrivate oggi, nel primo pomeriggio, in Italia le prime 249.600 dosi del Vaccino AstraZeneca. Dopo la suddivisione da parte del personale del ministero della Salute, nei prossimi giorni le dosi – arrivate presso l’aeroporto di Pratica di Mare – saranno distribuite nelle varie Regioni con il concorso di SDA e delle Forze Armate nell’ambito dell”Operazione Eos’. Il piano del ministero della Difesa, guidato da Lorenzo Guerini, è stato predisposto dal Comando di Vertice Interforze della Difesa, su richiesta del Commissario Straordinario Domenico Arcuri e in stretta cooperazione con la struttura commissariale per l’emergenza Coronavirus. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 6 febbraio 2021) Sono arrivate oggi, nel primo pomeriggio, inle249.600del. Dopo la suddivisione da parte del personale del ministero della Salute, nei prossimi giorni le– arrivate presso l’aeroporto di Pratica di Mare – saranno distribuite nelle varie Regioni con il concorso di SDA e delle Forze Armate nell’ambito dell”Operazione Eos’. Il piano del ministero della Difesa, guidato da Lorenzo Guerini, è stato predisposto dal Comando di Vertice Interforze della Difesa, su richiesta del Commissario Straordinario Domenico Arcuri e in stretta cooperazione con la struttura commissariale per l’emergenza Coronavirus. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

emergency_ong : #Covid19: nel 2021 dosi di vaccino disponibili solo per l’1,5% della popolazione mondiale. @Pfizer @Moderna_tx… - lorepregliasco : Ottima notizia: il vaccino AstraZeneca efficace anche sulla 'variante inglese' - sole24ore : #Pfizer, #Moderna o #AstraZeneca? #Sputnik o #Sinovac? Una risposta ce l’avremmo: organizziamo #Vaccino's got… - Piccoletta1972 : RT @Agenzia_Italia: L'arrivo a Pratica di Mare delle prime dosi del vaccino di AstraZeneca - Herbert403 : Vaccino Astrazeneca, arrivate le prime 249.600 dosi. Martedì al via somministrazioni per gli insegnanti e le forze… -