Vaccino anti-Covid, il primo bilancio delle reazioni avverse (Di sabato 6 febbraio 2021) primo bilancio europeo delle reazioni avverse ai vaccini anti-Covid. Italia prima in Europa per quelle al Vaccino della Pfizer Al momento a livello globale sono oltre 100 milioni le dosi di Vaccino anti-Covid iniettate nel corso di quella che è la più imponente campagna vaccinale che la storia ricordi. Un quantitativo tale da consentire di L'articolo Curiosauro.

